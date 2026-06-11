米スペースXのロゴと新規株式公開（IPO）の文字（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米CNBCテレビは10日、米民主党のウォーレン上院議員が米証券取引委員会（SEC）に対し、宇宙開発企業スペースXの新規株式公開（IPO）を延期するよう書簡で求めたと報じた。企業価値の評価や企業統治への懸念を理由に「史上最大のIPOは投資家保護と市場の健全性に前例のない脅威をもたらす」と指摘した。報道によると、書簡では、筆頭株主イ