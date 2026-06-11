日々のタスクが一段落したタイミングで、ちょっとした言葉のパズルに挑戦してみませんか？ 当たり前に使っている日本語も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、暮らしの中に溶け込んでいる身近な言葉をテーマに用意しました。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：し ＋ □ ＋ ぶ ＋ □・縦の並び（左）：さ ＋ □ ＋ ぽ・縦の並び（右）：か ＋ □