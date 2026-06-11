Snow Manの目黒蓮さんは6月10日、自身のInstagramを更新。格好いいモデルショットを公開しました。【写真】目黒蓮のイケメンショット「宇宙一かっこいい〜〜〜！」目黒さんは「昨日FENDI公式SNSで公開されましたもう見たかな？？この前帰国したときに、2026年秋冬プレコレクションのコーディネートで撮影しました！」とつづり、3枚の写真を投稿。白いストライプのジャケットにネイビーのバッグを合わせた、スタイリッシュなコー