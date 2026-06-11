香港特別行政区政府は8日、広東省ナンバーの自家用車の同行政区への乗り入れを認める政策「粤車南下」の対象に、今年半ばから深セン、仏山、東莞、恵州、肇慶も加えることに、香港・マカオ両特別行政区が同意したと発表した。同政策は第1陣として広州、珠海、江門、中山の4市を対象として、昨年11月から実施されていた。5都市が新たに加わることで、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と