ルール上は「小学校就学前までの子ども」だが…保護者から基準拡大を求める声2026年4月1日から、自転車の交通違反に対してもクルマやバイクなどと同様に「青切符」制度が導入されました。この青切符制度は、16歳以上の自転車運転者が交通違反をして青切符を交付された際、一定期間内に反則金を納めると刑事手続きに移行することなく交通違反が処理されるというものです。【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされ