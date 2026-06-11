スバル×トヨタ共同開発スバルのアメリカ法人は2026年4月1日、ニューヨーク国際自動車ショーでフル電動SUV「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。新しいEVデザインやコンセプトが注目され、発表直後からユーザーの間でもさまざまな反応が寄せられています。今回披露されたゲッタウェイは、スバルのグローバルBEV（バッテリー式電気自動車）第4弾となるミドルサイズSUVで、トヨタとの共同開発により誕生しました。【動画】超カ