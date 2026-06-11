西武鉄道株式会社と株式会社西武ライオンズは10日、シリーズ記念乗車券「栗山巧Legend History １DayPass 第2弾『キャプテンの証』」を2026年6月26日（金）から発売すると発表した。これは2026シーズンを締めくくりのシーズンとすることを発表した栗山巧選手のラストシーズンを最後まで全力で応援するために発売するもの。「栗山巧Legend History １DayPass」シリーズは3部構成で、2002年の入団から現在に至るまでの25年間を振