バスケットボール新潟アルビレックスＢＢは、鵜澤 潤ヘッドコーチと2026-27シーズンのヘッドコーチ契約(継続)が決定したと発表しました。 【鵜澤 潤 (うざわ じゅん)】 ■生年月日 1981年10月28日 ■出身地 千葉県 ■経歴 茂原市立西小学校 →茂原市立冨士見中学校 →船橋市立船橋高等学校 →日本体育大学 プレイヤー 2004-07 メルコドルフィンズ 2007-13 三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ 2013