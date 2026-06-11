（CNN）米中央軍は10日、イラン国内の複数の目標に対して2日連続となる攻撃を開始したと発表した。中央軍は一連の攻撃を「イランによる不当で継続的な侵略」への対抗措置と位置付けている。中央軍はX（旧ツイッター）への投稿で「米中央軍は米東部時間きょう午後5時15分、最高司令官の指示に基づき、イラン国内の複数の目標に対する追加の自衛的攻撃を開始した」と明らかにした。イランとの合意に向けた交渉の難航が続く中、トラン