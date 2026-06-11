「住宅街で箱に入った男の死体が発見された」――そんな衝撃的な出だしで始まるマンガ『箱の男』。最近よくWEB広告で見かける本作が、これまでにない大反響を巻き起こしているという。一見すると穏やかな家庭に潜む、虐待、洗脳、監禁。だがそれは決してセンセーショナルなものではなく、どこにでもありそうなマイルドな“家族”の話。幸せとは、普通とはなにか？ 読む人の価値観を揺るがす本作について、作者の「都会」さんに話