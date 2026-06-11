TBSの御手洗菜々アナウンサー（25）が11日までに自身のインスタグラムを更新。バレーボール元女子日本代表との身長差2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「S☆1ゲストで木村沙織さんに来ていただきました！いつお会いしても身長差に驚きます」とバレーボール元女子日本代表の木村沙織さんとの身長差の笑顔2ショットを投稿した。「バレーボールはネーションズリーグが遂に開幕しましたね！男女とも、2年ぶりのメダル