「パイレーツ−ドジャース」（１０日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ兼投手」で先発出場し、三回の第２打席でホームランキャッチされ、１２号アーチは幻となった。フルカウントからの７球目だった。外角９９マイルをきれいに流し打った。打球は美しい放物線を描いてレフトに飛んでいったが、パイレーツの左翼手・レイノルズがジャンピングキャッチ。捕らなければ間違いなくホームランとなっていたが