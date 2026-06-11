日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）がニュースタイルで試合に臨みたい意向を示した。日本代表は１０日（日本時間１１日）、ベースキャンプ地のテネシー州ナッシュビルでの練習を本格的にスタート。大ベテランは白地に日の丸と背番号の５があしらわれたヘアバンドつけて登場した。練習後の取材対応では「カッコいいでしょ。特注です。タイミングは考えてなかったけど、ナッシュビル入ってＷ杯の熱量といよいよ感が出てき