◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースは１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦で４回に先取点を奪った。４回２死三塁でマンシーが先発右腕のジョーンズから右翼線へ適時二塁打を放つと、タッカーも中前適時打で続いて２点を先取した。「１番・投手」で投打同時出場している大谷翔平投手（３１）にも強力な援護点だ。大谷は、マウンドに上がる前の