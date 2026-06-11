千利休の茶室はなぜ四畳半の空間なのか？ ４枚半の畳で宇宙をつくる お茶を飲むという行為は、葉のエキスと湧き水を体内に入れる、いわば「自然を飲む」ことだといえます。そのための空間である茶室が、山里にある簡素な庵を意識してつくられたのも当然だといえるでしょう。 茅葺きや板葺きの屋根をつかい、茶室に向かう露地に飛び石、湧き水をイメージした蹲踞（背の低い手水鉢）を置くのも、すべて山里のイメー