米株価指数先物下げ幅拡大、イランがホルムズ海峡完全封鎖 東京時間08:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限49797.00（-193.00-0.39%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7242.50（-36.00-0.49%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28328.00（-226.00-0.79%）