米の攻撃受けイランがホルムズ海峡を封鎖、通航する船舶に攻撃 東京時間08:13現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝93.56（+3.53+3.92%） 米国が2日続けてイランを攻撃した。米の攻撃を受けイランはホルムズ海峡を完全に封鎖したと発表。通航を試みる船舶には攻撃すると警告、すでに2隻を攻撃している。 NY原油先物は93ドル台半ばで上昇。