米株価指数先物ナスダック1%安、イランが海峡封鎖 東京時間08:28現在 ダウ平均先物JUN 26月限49759.00（-231.00-0.46%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7233.00（-45.50-0.63%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28273.75（-280.25-1.00%）