◇ナ・リーグドジャース−パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第2打席は本塁打を“強奪”され、先制点を奪えなかった。3回2死一塁で迎えた第2打席は相手先発・ジョーンズにフルカウントまで粘ると、7球目の真ん中付近に来た直球を強振。打球は勢いよく左翼方向へ飛んだ。そのままスタンドインするかと