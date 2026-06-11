大阪市のJR天王寺駅近くの地下街で、女性が2人組の男に刃物のようなもので刺された。警察は、強盗殺人未遂事件として捜査している。10日午後8時前、JR天王寺駅近くの地下街「あべちか」で、「20代の女性が刺された」と消防に通報があった。警察によると、外国人とみられる女性が2人組の男に襲われ、バッグを奪われたという。付近にいた人：『キャー』という声が聞えて、そちらを見たら女性が座り込んで、上