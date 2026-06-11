今回は、子どもの前で侮辱した夫を見返したエピソードを紹介します。「お母さんはなんで働かないの？」と言われ…「結婚し、双子を出産したことを機に、仕事を辞めて専業主婦になりました。ただ、夫は私が専業主婦であることをことごとくバカにし、家政婦扱いしてきます。そんなある日、子どもに『お母さんはなんで働かないの？』『他のお母さんはみんな働いてるよ？』と言われました。すると夫はすかさず、『お母さんは家のこと以