日本代表がベースキャンプ地に選んだナッシュビルSC施設での初練習を終え、DF谷口彰悟(シントトロイデン)はもう一つ高い基準をチームに求めた。「チーム全員がもう一つスイッチが入った感じのトレーニングが今日もできた。ただ、まだまだ足りない。もう少し全体の士気、緊張感も、今日よりは明日、明日よりも明後日と上げていきたい」。オランダ戦まであと4日。勝つための雰囲気づくりに取り組んでいく構えだ。守備陣としてこ