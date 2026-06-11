斬新なヘッドバンド姿も、目に見える形でチームに危機感と熱量をもたらすためだ。ベースキャンプ地となるナッシュビルSCの練習施設での初練習を終えた日本代表DF長友佑都(FC東京)は「もう一段、二段、引き締められるなという感じはしている。そこは今日の練習に入って、最後のほうは締まった良い練習ができた」と、その効果を口にした。「環境が変わったりとか暑さとかいろいろあるけど、そんなのは関係ない。もうW杯が来る。目