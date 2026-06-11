事前合宿地のメキシコから米国へ移動し、ベースキャンプ地のナッシュビルで本格的な最終調整をスタートさせた森保ジャパン。北中米W杯でボランチの中心として期待される日本代表MF佐野海舟(マインツ)が、グループリーグ初戦のオランダ戦で重要になる1対1の局面への覚悟を見せた。クーマン監督が率いる現在のオランダは、ボランチを起点にしたビルドアップが特徴のチーム。日本としても中盤での攻防が勝敗を左右する可能性が高