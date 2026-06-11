日本代表がベースキャンプ地に選んだナッシュビルSC施設での初練習を終え、MF堂安律(フランクフルト)は前向きに言い切った。「『アメリカに入ってもう一個ギアを上げないと』『緊張感もピリッとさせながらやっていかないと』と思いながら、選手間でも話し合いながら、非常にいい練習ができた。良い1日を過ごせた」。今大会の目標は強敵撃破ではなく優勝--。高い基準にふさわしいチームづくりに邁進する自負をにじませた。日本