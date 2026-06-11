今日から練習場となったベースキャンプ地でリフレッシュし、北中米ワールドカップ初戦までの最終準備に取り掛かる。日本代表MF田中碧(リーズ)は「新しい施設で気候も違うし、環境も違う。すばらしい環境が用意されているので、すごくいい時間を過ごしている」とベースキャンプ初日を振り返った。メキシコ・モンテレイでの事前キャンプを終え、8日からアメリカ・ナッシュビルに入った。9日のオフを挟んで10日から再始動。14日の