いよいよ北中米ワールドカップの初戦が近づく中、日本代表はアメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ地で本格始動した。FW上田綺世(フェイエノールト)は「午前中の練習だったので暑さがストレスになるほどでもなかった。これまで暑い環境でやってきたのでその慣れもあるのかな」とベースキャンプ地初日を振り返った。事前キャンプから場所も変わり、本格的な準備に入った。14日にはグループリーグ初戦でオランダと対戦。戦術的