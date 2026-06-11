・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０２５４．８１（＋２７．４８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１９５．３１（－２３７．７５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１６１．８３（－４１．６０） ・ロシア・ＲＴＳ １１０５．７８（－２．００） 出所：MINKABU PRESS