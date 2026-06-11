・ＮＹダウ４９９１８．７８（－９５３．３３） 高値５０７６９．２６ 安値４９９０９．０７ ・Ｓ＆Ｐ５００７２６６．９９（－１１９．６６） ・ナスダック総合指数２５１６９．５０（－５０９．３３） 出所：MINKABU PRESS