・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９０．０３ドル（＋１．８３ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４１３３．３ドル（－１５３．１ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６４５９．９セント（－４９．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８７．５０セント（＋２．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１９．０