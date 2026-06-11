１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比９５３．３３ドル安の４万９９１８．７８ドルと大幅反落し、フシ目の５万ドルを下回った。米国がイランへの攻撃を開始したことで投資家心理が下向いた。ハイテク株が売られ、ナスダック総合株価指数の下落率は２％近くとなった。 キャタピラー＜CAT＞が大幅安。ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やセールスフォース＜CRM＞が売られ、アルコア