「ミズノ（MIZUNO）」が、デイリーランナー向けランニングシューズ「ウエーブライダー（WAVE RIDER）」シリーズの新作「ウエーブライダー 30（WAVE RIDER 30）」を発売する。6月16日から、シリーズ30周年を記念した限定カラーをミズノの各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。定番カラーは、8月の発売を予定している。【画像をもっと見る】ウエーブライダーシリーズは、1997年に「波に乗るようなスムーズなライド感」をコン