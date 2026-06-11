“美しすぎるドラマー”として話題のガールズバンド「きみとバンド」の大野真依が、自身のSNSを通じて美ボディと美容の秘訣を発信している。【写真】お肌もキレイ！「1日1美容」を紹介する大野真依“日本一美しいドラマー”とも称される大野は、インスタグラムで「1日1美容」と題した投稿で、日々の美容ルーティンや愛用アイテムなどを紹介。フォロワーからは「参考になります」「勉強になります」などの声が寄せられている。