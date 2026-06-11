イギリスの最新ミステリードラマ3作品が、ミステリードラマ専門チャンネル「ミステリーチャンネル」で14日より独占日本初放送（3週連続）される。【画像】英国ミステリー最新作…『元刑事ミラーの執念〜殺人鬼との対峙』『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』「特集 英国ミステリー最前線」と題し『ダウントン・アビー』のフィリス・ローガンが“ミス・マープル”をちょっと過激にした風変わりな主人公を演じるコージ