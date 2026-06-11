政府が検討を進めている食料品を対象にした２年間限定の消費税減税について、山形県の吉村知事は１０日の定例記者会見で、税率が１％の場合、県と市町村で年間約２１７億円の税収減が見込まれると明らかにした。知事は「社会保障や少子化対策など行政サービスへの支障が懸念され、大きな危機感を抱いている」と述べ、不足する地方財源に関する具体的な議論を求めた。食料品の消費税減税を巡っては、政府は来年４月からの実施を