脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「生きがいのレストラン」を公開した。動画では、情報空間が拡大しライフスタイルが多様化した現代において、一人ひとりがどのように「生きがい」を見つけ、深めていくべきかについて独自の視点から語っている。 動画の冒頭で茂木氏は、ソーシャルメディアの普及により、社会のトレンドや権威が「百花繚乱」の様相を呈していると指摘。「何歳で結婚して、家を買う」と