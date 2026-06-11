つい自慢したくなるような可愛いデザインの「ファンシー雑貨」を、【ダイソー】で発見。その中でも今回は、日常や仕事をちょっぴり楽しくしてくれそうな、ステーショナリーにフォーカスします。パステルカラーが可愛い付箋や、どんなメッセージを書こうか楽しみになるようなデザインのグリーティングカード等、ステーショナリー好きの心をくすぐるような、ファ