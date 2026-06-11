知人のA子が経験した、略奪婚の残酷な結末についてのお話です。既婚者の職場の先輩と不倫関係になり、相手を離婚させて自らが妻の座に収まったA子。子供にも恵まれ、幸せな家庭を築いているかに見えました。しかし、「人のものを奪った代償」は、数年後に想像を絶する形でA子自身に降りかかってきたのです。 既婚の先輩との不倫、そして略奪婚へ A子は新卒で就職した会社で働き、3年が経った頃、職場の先輩で10歳年上の