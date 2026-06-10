埼玉県熊谷市にあるドッグフレンドリーキャンプ場「KALオートガーデン」は、7月1日(水)〜8月31日(月)の期間限定で、夕方からチェックインして涼しい夜を楽しむ愛犬同伴の宿泊プラン「サマーナイトキャンプ」を提供する。「日本一暑い街」だからできる最高の水遊び「KALオートガーデン」が位置する埼玉県熊谷市は、日本を代表する暑い街。特に夏場は、愛犬の熱中症を心配する飼い主にとって「外に出るのが怖い季節」でもある。そこ