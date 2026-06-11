水上恒司が主演するディストピア映画『本当にあった話（の話）』の公開日が2026年10月2日に決定。ティザービジュアル、キャスト・監督・原作者からのコメントが到着した。【写真】『本当にあった話（の話）』キャストたちのビジュアルも公開本作は、鴻池留衣による『フェミニストのままじゃいられない』を映画化。人間の闇をブラックに、シニカルに描く新人・武井佑吏監督による商業映画デビュー作品。武井監督は、2018年公開