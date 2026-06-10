10月3日(土)〜4日(日)の2日間にわたり、石川県金沢市内の複数会場でアイドルフェス「かがやきフェス2026」が開催される。このたび、第一弾となる出演アーティストの発表が行われ、公式アプリの配信や「かがやきフェス満喫チケット」の数量限定先行販売が開始された。金沢市内の8会場で開催されるアイドルフェス「かがやきフェス」は、「北陸を"音楽"で元気に！」との思いで北陸発信のスターを育成するプロジェクト「ほくりくアイド