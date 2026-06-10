[caption id="attachment_1631493" align="aligncenter" width="600"] 日本海を望む露天風呂[/caption]北海道・積丹町の温泉施設「岬の湯しゃこたん」は、新たな食堂メニューとしてラーメンクリエイターチーム「RAMEN ICHI」と共同開発した「積丹プレミアム極ほっけラーメン 〜特製ウニバター添え〜」1500円を、6月5日(金)に発売した。“積丹を浴びる”体験を届ける「岬の湯しゃこたん」は、北海道・積丹町にある日帰り温泉施設。[