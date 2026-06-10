“湯の児海と夕やけ”が運営する、熊本県水俣市にある「湯の児温泉 海と夕やけ」は、6月5日(金)、「たくさんは食べられないけれど、ちゃんと美味しいものを」「にぎやかすぎない、落ち着いた旅がしたい」、そんな大人世代の想いに寄り添う、期間限定の温泉旅プラン「お刺身・名物エビフライ御膳プラン」の予約受付を開始した。1泊2食付きで、販売は7月16日(木)までだ。刺身とエビフライを中心とした御膳と飲み放題を堪能「湯の児温