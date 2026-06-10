セキドが、6月13日(土)・14日(日)に、長野県のライジングフィールド軽井沢で開催されるキャンプイベント「舞鳥祭2026」に出展。DJI・Hasselblad・PGYTECH製品を使った撮影体験を提供する。セキドが撮影の楽しさを提供「舞鳥祭」は、俳優の井浦新氏がディレクターを務めるアパレルブランド「ELNEST CREATIVE ACTIVITY」が主催するキャンプイベント。「舞鳥祭2026」に出展するセキドは、アウトドア撮影に活用しやすいDJIのカメラ関連