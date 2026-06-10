トータルビューティーカンパニー「uka」が、歴史と伝統を受け継ぐ日本のラグジュアリーホテル「オークラ東京」の客室アメニティとして、「uka」イズシリーズのヘアケア・ボディケア製品が採用され、常設導入されたことを発表。トータルビューティサロン発のブランドとして、原料選定から製品開発に至るまで一貫してこだわり、自然由来の素材を取り入れながら日常に寄り添うプロダクトを提案してきた「uka」が、ホテルステイという