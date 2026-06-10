Art Fair NAKANOJO運営委員会が、6月13日(土)〜21日(日)の期間、群馬県中之条町・旧廣盛酒造にて「アートフェア中之条2026」を開催する。中之条町について群馬県北西部にある中之条町は、20年続く国際現代芸術祭「中之条ビエンナーレ」が2年に1回開催されている町。2025年には第10回を迎え、会期中の全会場入場者累計は延べ50万人を記録した。このビエンナーレをきっかけに、中之条町への移住者も増える中、移住してきたアーティス