[caption id="attachment_1632284" align="aligncenter" width="600"] 青柳総本家コラボ しるこういろう 〜みたらし風〜[/caption]「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの菓子を製造・販売している青柳総本家は、名古屋・栄のラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」に東海エリア初出店する「廻転鮨 銀座おのでら 名古屋店」とコラボしたスイーツ3品を、開業日の6月11日(木)に新発売する。ういろうにひと手間加えた3つの限定ス