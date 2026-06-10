牛・馬用グッズを展開するUSIMO(ウシモ)を手がけるオオツキは、6月9日(火)〜11日(木)の8:00〜12:00、宮城県遠田郡美里町のみやぎ総合家畜市場に出店し、「モーっとしま牛コート」を数量限定・直販限定でテスト販売を開始する。牛の視覚を混乱させて虫を避けるシマウマ柄コート牛をシマウマ柄にすると、特に「虫除け効果」が期待できるとして、近年かなり注目されている。今回、数量限定・直販限定でのテスト販売する「モーっとしま