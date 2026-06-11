後半にはゴードンが相手ハンドで得たPKを沈めるトーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は現地時間6月10日、国際親善試合でコスタリカ代表と対戦し、3-0で勝利した。豪華な中盤を誇るイングランドが、惜しくも出場を逃したコスタリカと激突した一戦を制した。試合はイングランドが支配率80％近くを記録して終始圧倒する展開となった。前半10分にデクラン・ライスが先制ゴールを挙げて主導権を握ると、後半23分には相手