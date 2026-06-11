日本銀行が来週に利上げに出ることが予想され、2年前に金融市場を揺るがした「円キャリートレード解消」が再燃するとの懸念が広がっている。ただ利上げが十分に予告された上に引き上げ幅も限定的で、当時のような大規模資金離脱の可能性は小さいという見通しが優勢だ。日本銀行は15〜16日の金融政策決定会合で政策金利を現行の年0．75％から1．0％に0．25％引き上げる案を検討する。もし利上げが決定されれば昨年12月から6カ月ぶり